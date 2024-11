« Si nous nous intégrions à Sony, nous pourrions tout faire, de l'édition du matériel source à la distribution mondiale d'anime. Cela semble trop dynamique pour être réel », a déclaré Toyo Keizai en citant un employé de Kadokawa.

publie un grand nombre de propriétés intellectuelles originales sur des supports tels que les mangas et les light novels, qui sont peu coûteux par rapport aux dessins animés ou aux jeux vidéo. Siavait accès à ces propriétés intellectuelles, elle n'aurait pas à s'inquiéter de dépendre d'éditeurs externes ou de risquer d'investir dans des titres d'anime originaux qui n'ont pas de manga populaire déjà publié pour garantir le succès.De plus,dispose d'un cadre solide pour la production interne d'animes. La société produit environet possède des studios tels quePar conséquent, si Sony et Kadokawa devaient fusionner, ils deviendraient une énorme puissance en termes d'anime, en combinant le puissant réseau mondial de Sony et l'expertise de Kadokawa en matière de création de contenu.Par ailleurs, un dirigeant d'une société de production d'anime (non affiliée à Sony ou à Kadokawa) a déclaré :ce qui montre bien l'importance de l'opération pour les autres acteurs de l'industrie.