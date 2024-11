Jeux Video

Selon extas1s, qui a quelques bouts coups dernièrement (GP Standard, Spyro & Crash GP...) :



- Forza Horizon 5 est prévu sur PS5.

- On aurait du le voir en fin d'année mais la décision d'un report a été prise cet été.

- Microsoft ne compte pas annuler cette version, y voyant un certain potentiel commercial.



Bon après ça a intérêt à arriver début 2025 si au printemps, on a un début de com sur Forza Horizon 6 (sauf si ce dernier attend fin 2026, Playground ayant déjà Fable pour 2025).