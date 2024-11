Du plat du pied !



International Superstar Soccer Deluxe

Quand on pense aux jeux de football mythiques de l'ère 8/16 bits, difficile de ne pas citer, l'un des titres phares de Konami sur la Super Nintendo. Sorti en 1995, ISS Deluxe a marqué une génération de joueurs avec sa qualité de gameplay et ses graphismes impressionnants pour l'époque. Comme nous allons le voir tout n'est pas parfait non plus, mais plongeons sans attendre dans ce jeu qui a su s'imposer parmi les classiques du genre.Dès le lancement du jeu, ISS Deluxe nous accueille avec une musique rythmée qui met directement dans l'ambiance, accompagnée de cris de supporters et d'une foule en délire. Ce dynamisme, qui introduit d'emblée le joueur dans le cœur d'un match intense, est un bon présage pour le contenu à venir.Le menu propose plusieurs modes de jeu bien fournis :pour des matchs amicaux contre l'IA ou un ami,, le mode tournoi qui permet de s'affronter pour le titre ultime,, un championnat avec matchs aller-retour,, un mode unique qui place le joueur dans des situations de match tendues à renverser (comme remonter un score en fin de partie),, pour des séances de tirs au but isolées,et enfin unpour se familiariser avec les contrôles et techniques.En single player, le mode qui m'a le plus scotché est le mode Scénario que j'ai beaucoup aimé, d'autant que le challenge était au rendez-vous. A signaler que dans ce mode il vous faudra gagner, et non faire match nul. Pas de prolongations possibles, il faut inverser le score et gagner. Pas facile quand on joue le Japon contre le Brésil.En apparence, le contenu d'ISS Deluxe est généreux et, contrairement au précédent volet dont version est une version "deluxe" comme son nom l'indique, il tient réellement ses promesses.Le jeu offre un bon équilibre entre réalisme et plaisir immédiat, avec des graphismes détaillés qui donnent une impression de profondeur au terrain et des animations de joueurs particulièrement fluides pour l'époque.Mais dès qu'on se lance sur le terrain, on constate que le gameplay, bien qu’excellent, n'est pas sans défauts. La maniabilité est agréable et la prise en main relativement intuitive, mais certains mouvements comme les tacles glissés et les dribbles demandent une précision qui peut parfois frustrer, surtout contre une IA redoutable. Aussi, les ravages du temps ont rendu ces contrôles incroyables en 1995 un brin rigide aujourd'hui.Le contenu en termes d’équipes reste vraiment limité, avec 36 équipes nationales jouables, mais la sélection est assez variée pour qu'on y retrouve les grandes nations du football de l'époque. Contrairement à FIFA, pas de licences officielles, donc les noms sont modifiés (et sa queue de cheval iconique devient “Galfano”, ou encoreet son afro hallucinante est renommé Murillo par exemple), mais cela n’enlève rien au charme de l'ensemble.En termes de gameplay, ISS Deluxe se distingue par un bon équilibre entre stratégie et action : la construction des actions est fluide, les passes et les tirs répondent bien, et on peut mettre en place des stratégies d'équipe en plein match, ce qui était rare pour l'époque. Les passes longues et les centres fonctionnent bien, et le jeu offre une belle sensation de contrôle. Cela dit, le jeu n'est pas sans défauts : le marquage des défenseurs de l'IA peut parfois être un peu laxiste, et certaines stratégies répétitives comme les tirs en pleine course peuvent fonctionner de manière un peu trop efficace contre l’IA. Aussi il est extrêmement difficile de faire une passe en profondeur, ça manque à l'approche des 16.50 mètres dans certaines situations d'attaques.Sur le plan visuel, le jeu est une vraie réussite. Les terrains sont bien modélisés, les supporters et animations de stade renforcent l'immersion, et les conditions météo (qui affectent la visibilité et la vitesse du ballon) ajoutent une touche de réalisme. Mais la jouabilité reste parfois un peu approximative : les joueurs ont tendance à se bloquer entre eux dans les espaces serrés, et la précision des passes laisse un peu à désirer, surtout sous pression.Les matchs sont commentés par une voix off limitée mais amusante, et les bruitages, bien qu’un peu répétitifs, capturent bien l'intensité d'un stade plein. En revanche, l'arbitre est souvent sujet à controverse : les hors-jeux sont parfois oubliés et les fautes ne sont pas toujours sanctionnées de manière cohérente, ce qui peut frustrer en pleine compétition. Mais bon, à l'époque où la VAR n'existait pas, cela ajoutait un côté réaliste/imparfait/humain au jeu. Donc est-ce vraiment un défaut ?Si ISS Deluxe est amusant en solo, il prend toute sa dimension en mode deux joueurs. Le gameplay compétitif devient alors addictif, et la tension des matchs se ressent à chaque instant. La possibilité de choisir parmi plusieurs stratégies, d’organiser sa défense et de tester des combinaisons offensives donne une profondeur qui rend chaque partie différente. Ce mode reste l’un des points forts du titre, tant il apporte un fun immédiat qui a su conquérir des générations de joueurs.