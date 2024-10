En plus de l'annonce de l'ajout de nouveaux éléments scénaristiques qui pourraient corriger quelques lacunes de l'histoire de, Nintendo a annoncé que le jeu aurait également des améliorations graphiques dont une refonte total des modèles 3D des personnages. Ce petit comparatif permet de voir déjà quelques changements sur les protagonistes principaux, ainsi que l'amélioration de la qualité global du rendu (moins d'aliasing, ambiance visuelle, résolution, etc.)

Who likes this ?

posted the 10/29/2024 at 07:36 PM by tripy73