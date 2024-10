-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le journaliste : Mais au fond quelle différence y a t il entre le bon et le mauvais Gamer de FPS/TPS ?Tous : (Rires)Gameur 3 : Ah j'l'attendais celle-là ! J'l'attendais... Non mais, le mauvais gamer ? Bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, y voit un truc qui bouge, y tire...Le journaliste : Et le bon gamer de FPS/TPS ?Gameur 3 : Le bon gameur ? C'est un gars, il a un fusil, un fusil, y voit un truc qui bouge, y tire... mais...Gameur 2 : ... C'est pas la même chose ! Y'a le bon gamer, et y'a le mauvais gamer... Y'a le vantard, et y'a le non vantard.Chasseur 1 : Bon, y faut expliquer. Tu vois, y'a le mauvais gamer : y voit un truc qui bouge : y tire, y tire. Le bon gamer : Y voit un truc : y tire... mais c'est un bon gamer !Gamer 3 : Voilà ! C'est ça ! On ne peut pas les confondre...Gamer 2 : Y'a le mauvais gamer : y voit un truc, y tire, c'est sûr... Alors là on le reconnaît à la ronde. Mais le bon gamer : y voit un truc, y tire, mais... c'est un bon gamer quoi ! Bon, d'toutes façons, c'est des questions à la con ça...