Attendez, attendez, attendez !

Tout le monde se calme !

Il semble y avoir un malentendu, mais je ne me retire pas de la musique de jeux vidéo !



Je vais réduire un peu mon travail sur les musiques de jeux vidéo parce que je veux avoir plus de temps pour faire la musique que je veux faire. Il me serait difficile de prendre en charge l'intégralité de la bande sonore d'un jeu vidéo, car le temps nécessaire à la composition serait trop long, mais j'aimerais continuer à travailler sur des projets tels qu'un main theme.



Nous attendons donc votre offre pour Nobuo Uematsu !

En gros il arrête les compositions globales comme pour Fantasian mais il continue pour des main Theme ou autre thème comme pour Rebirth par ex: