Une fois de plus via le leak massif de Game Freak :



- Était censé sortir cette année (y a du retard faut croire)

- 8 épisodes pour la Saison 1

- Des plans pour au moins 5 saisons (si tout va bien)



Pour rappel, ça se concentrera sur Red.

C'est tout et si le truc semble prendre plus de temps que prévu, le leak permet au moins de savoir que ça n'a pas été annulé.