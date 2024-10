« C’est une question que l'on se pose à chaque fois que l'on prévoit un nouveau Ys. Est-ce qu'on se lance sur un tout nouveau Ys, ou est-ce qu'on reprend Ys V ? Nous nous sommes posés la question pour Ys VII, Ys VIII, Ys IX… Il se trouve qu'à chaque fois, la direction et les développeurs de Falcom préfèrent se lancer dans un tout nouveau projet, mais nous savons qu'il faudra le faire un jour. Il finira par arriver, mais nous ne pouvons évidemment pas vous dire quand » « Et si on venait à le refaire, il y aurait quand même pas mal de choses à revoir et à réactualiser, que ce soit sur le système de jeu ou même l'histoire. Il y a des choses qui ne sont plus forcément adaptées au goût du jour, donc un travail de refonte sur certains aspects du jeu serait nécessaire. »

(Le jeu est sortie sur SNES et PS2)Voici la réponse de Toshihiro Kondo, le PDG du studio Nihon Falcom.Il faut ajouter qu'avec seulement 65 employés en interne, Falcom est bien obligé de choisir avec soin les projets dont il pense avoir le plus besoin à court terme.