IGNFrance

Après avoir été crédité d'une manière ou d'une autre dans chaque opus de la série The Legend of Zelda (enfin, presque) depuis sa création, le créateur de la saga, Shigeru Miyamoto, n'apparaît officiellement nulle part dans les crédits du dernier épisode, Echoes of Wisdom. Une première pour la série donc.En fait, les seuls jeux Zelda ou spin-off de la série dans lesquels il manquait avant celui-ci (selon MobyGames) sont même carrément des exceptions. Il n'est effectivement pas mentionné dans Crypt of the Necrodancer: Cadence of Hyrule, ni dans Hyrule Warriors: Age of Calamity (bien qu'il soit mentionné dans le Hyrule Warriors dans les remerciements spéciaux) par exemple. Et Miyamoto San est également absent des crédits des différents jeux Zelda CD-i, Zelda's Adventure, The Faces of Evil ou The Wand of Gamalon. Mais ça, soyons honnêtes, c'est pas plus mal.Dans tous ces cas, il est assez compréhensible que le créateur de la série n'ait pas été particulièrement impliqué dans ces épisodes puisque leur point commun est qu'ils ont tous été entièrement développés par des studios extérieurs, dans des genres et des styles qui ne sont pas forcément liés aux jeux Zelda principaux. Pour autant, dans le cas précis d'Echoes of Wisdom, c'est différent. Quand bien même il a été co-développé par Grezzo, un studio externe à Big N, celui-ci s'est tout de même fait en partenariat avec Nintendo EPD. Et même si cette fois, on ne joue plus Link, mais bien la Princesse Zelda et que le gameplay est un peu différent, il ne subsiste aucun doute que ce titre entre dans la catégorie des "jeux Zelda principaux".