Voici quelques infos mélangés sur Ubisoft de la part d'insiders et devs d'Ubisoft ou anciens contractuels ayant contactés Endymion et Legendary Drops:-Star Wars Outlaws était vu en interne comme le Red Dead Redemption 2 d'Ubi, oui oui rigolez pas.-Outlaws a été édulcoré, Disney étaient contré de faire un jeu mettant en scène de vrais personnages malfrats et montrant la réalité du monde de la contrebande.-Skull and Bones aurait couté entre 650 et 850 millions de Dollars, le chiffre est fort mais ne soyons pas surpris le jeu est en projet depuis quoi ? 10 ans ? Il a été reboot un tas de fois, ca fait plein de pognon jeté par la fenêtre pour un gros bide. Eh oui un AAAA ca coute cher...-Assassins Creed Hexe serait le jeu le plus gay friendly et le plus girl powaaa qu'Ubisoft ai fait à ce jour.Alors la dessus je valide l'info et j'apporte ma propre source en France chez Ubi qui m'a confirmé la chose, le jeu serait centré sur un groupe de femmes (dont une rousse avec des taches de rousseurs parmi les rôles principaux, on confirmera ca avec les 1 ers trailers mais ma source est fiable), donc attendez vous a pas mal d'histoires de lesbiennes à mon avis si c'est que des femmes (d'ou le "jeu le plus gay").-Les devs qui bossent sur le jeu rigolent en interne en disant que ce sera le jeu qui va le plus faire peter un câble la fanbase mais qu'ils s'en foutent car ils ont envie de le faire quand même.-Quasi aucun perso masculin dans les persos principaux hormis les ennemies ou les persos qu'on va chasser qui eux seront masculins.-Il y aura de la magie noire dans le jeu-Ubi ont apparemment enlevé les musiques de hip hop et de rap, ils les ont mises car Yasuke est noir et ils pensaient que ca collait bien avec. La pour le coup on va pas se mentir c'est un choix quasi raciste, ils se disent "c'est un noir yo on va mettre du rap et de la hip pas le choix yo yo, 1450 ou pas balek yo yo".-A la base il y avait 2 personnages japonais, masculin et féminin, le perso masculin avait même ses propres animations déjà faites, George Floyd et BLM ont inspirés Ubisoft pour changer ce personnage en Yasuke, Ubi ont été horrifiés de voir les retours du public la dessus, ils étaient convaincus que ca allait etre bien accueilli de partout (ce qui montre à quel point ils sont complètement déconnectés de la réalité et dans leur petit entre soit).-La version de base avait même un seul personnages jouable, un moine japonais du nom de Taka Yamauchi, un ancien contractuel à donné plein d'infos sur l'histoire qui proposait des choix à faire.Voici le plot en entier attention beaucoup de lecture:-Yasuke avait des lignes de dialogue socio politiques contre les hommes blancs, contre le supremacisme blanc, comme quoi il déteste les blancs car ils l'ont vendus comme esclave etc, ce genre de dialogues vont être enlevés du jeu car Ubisoft craint de nouvelles polémiques.-Les precos de Shadows ne représentent que 7% des precos de Valhalla à la même période-Le jeu est très bugé, d'ou le report, le jeu pourrait même être encore plus être reporté au delà de février 2025 vu son état-Globalement chez Ubi toutes ces critiques sont vues comme du "toxic gamer talk", ils n'en prennent pas réellement compte, Ubisoft baignent dans une sorte de toxicité positivité, il n'y a aucune remise en question des pratiques.-La politique DEI Diversity Equity Inclusion que mène Ubisoft niveau recrutement a menée à une grosse perte de talents en matière technique mais aussi créative.-La source chez Ubi donne des exemples d'employés qui vont se plaindre aux ressources humaines par exemple pour des messages avec un point d'exclamation à la fin ou sans smiley et qui voient ca comme du harcèlement.-Selon l'insider on est passés d'un boys club à un studio safe content ou personne ne doit être froissé et ou il faut rester lisse.-Ubisoft poussent souvent à la porte les devs seniors qui maitrisent plusieurs moteurs ou codes pour les remplacer par des devs juniors moins expérimenté et leur donnent les clés des projets (payés moins j'imagine). Beaucoup de turnovers, ceux qui sont amoureux de JV et passionnés finissent par se lasser et se barrent.-On a mis par exemple des designer sur un projet de jeu FPS des personnes qui n'ont jamais touché de FPS de leur vie.