How big is Black Myth: Wukong on Playstation 5 on China? @GameDiscoverCo estimates that ~2 million of the 3 million PS5 players of the game are located in China.

Malgré un lancement au succès sans précédent (hors GTA 5), avec plus de 20 millions de ventes en un mois, le bilan est en réalité beaucoup moins reluisant en Occident, et même assez médiocre sur console (PS5).En recoupant les informations officielles on sait que :1. Le jeu a atteint un pic record de 3 millions de joueurs simultanés, dont plus de 2,4 millions rien que sur Steam (ce qui signifie que plus de 80 % des joueurs y jouaient sur Steam à ce moment-là).2. Les évaluations abondent dans les mêmes proportions, avec désormais 1 million d’avis, répartis ainsi : 862 000 sur Steam (source Steamdb), 119 000 sur PlayStation, et attention... 13 000 sur WeGame.3. La quasi-totalité des évaluations sur Steam sont en chinois, et qu'au moins 80 % des joueurs y jouent depuis la Chine.C’est donc un cas assez exceptionnel. Bien que Steam se tape une très grosse part du gâteau habituellement sur la plupart des jeux, iciAussi, et c’est plus surprenant, les deux tiers des ventes sur PlayStation 5 auraient été réalisées en Chine sur les premières semaines., loin de la même (Corée, Russie, Japon,…).Même si nettement meilleur, le constat est également pas hyper flatteur sur Steam non plus, avec environ 4 millions de ventes hors Chine (une estimation donne seulement un gros million aux USA).Bref, tout ça nous ramène avec des chiffres relativement faibles en occident, enfin, particulièrement quand ils sont rapportés au succès du titre.Après, il y a assez peu de doute que les proportions de vente vont évoluer et gonfler sur console et en occident sur le plus long terme.Alors, malgré ses qualités indéniables, est-ce un problème de marketing ? Le fait que ce soit une nouvelle IP et un nouveau studio ? (Stellar Blade a connu le même "succès" récemment sur PS5, si l’on exclut la Chine de l’équation).Et vous, avez-vous acheté Wukong?1.Oui sur PC2. Peut etre plus tard sur PC3.Oui sur PS54. Peut être plus tard sur PS55. Pas interesséSinon, après l’avoir terminé (reste encore de l'annexe certainement d’ici 2-3 soirées pour un 1er run complet) pour moi, il tape tout aussi fort que des pointures tel que Ninja Gaiden Black, des God of War (1ere trilogie), du Bayonetta 1 & 2, du Devil May Cry 1, et les meilleurs Souls à leur sortie. Le titre réussit une belle fusion des genres.Et il refait les fesses sans probleme a du DMC 5, Bayonetta 3, et même à choisir entre lui et les 2 derniers God of War (qui ont pas su me captiver autant que les vieux) alors qu’ils ont tous eu un meilleur accueil critique par la presse (sans raison valable mais je vais pas être médisant une nouvelle fois au sujet de la crédibilité que je lui accorde).