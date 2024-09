Par ex prenons l'exemple des deux derniers Sucker Punch:



- Ghost of Tsushima a été annoncé quasi 3 ans avant sa sortie: reveal en octobre 2017 et sortie en septembre 2020



- Ghost of Yotei annoncé la nuit dernière et prévu pour l'année prochaine. Il sortira sûrement du coup dans les mois à venir, max 1 ans.



On peut faire pareil avec les Forza qui sont souvent révélé quelques mois avant leurs sorties ou des jeux comme Fable qui sortent 5 ans après leur reveal.

Voir plus pour Everwild.



Pour préférez du coup une sortie relativement proche de la sortie du jeu ou quelques années avant ?