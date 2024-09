La démo européenne de Reynatis, le jeu PS Vit... PS4/PS5/Switch/PC de Natsume/Furyu ecrit par K.Nojima (FFXV) et composé par Y.Shimomura (FFXV), mais aussi adoubé par T.Nomura, est désormais disponible en anglais sur le PSN/Eshop europeen ainsi que sur Steam.

posted the 09/13/2024 at 06:55 PM by guiguif