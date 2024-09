Voyons, stop de faire les surpris sur le prix de la PS5 PRO bordel (oui 5ème article dessus) Sérieux ces gens... Vous avez tous une paye dans les poches et vous couinez pas (je vais pas parler des clopes qui coûte un poumon tout-ça HS mais j'en pense pas moins)

posted the 09/10/2024 at 03:40 PM by ratchet