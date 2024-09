EU Hardware YTD (Juillet 2024)YTD : cumul annuel jusqu'à ce jour.PS5 - 1.50M (-23%)NSW - 0.78M (-32%)XBS - 0.21M (-38%)EU Hardware YTD (Juin 2024)PS5 - 1.3M (-16%)NSW - 0.7M (-32%)XBS - 0.2M (-37%)Note :Les ventes de hardware pour consoles couvrent la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Italie, le Portugal, la Russie, l'Espagne, la Suède et la Suisse.Il se serait donc vendu 200 000 PS5 et 10 000 Xbox en juillet.80 000 Switch.Et ça juste après leur showcase de Juin...Pas étonnant que Nadella et Amy Hood veulent tout rendre tout multiplateforme avec de tels chiffres.

posted the 09/09/2024 at 06:50 AM by jenicris