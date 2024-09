On en prend pleins les mirettes en terme d'environnement avec visions of mana.(je précise que ce ne sont pas mes captures car flemme de sortir la clé usb. Les captures sont pas particulièrement joli en plus)Et ça enchaîne en continue c'est ça le pire.Il s'agit là de mon plus gros retournement de veste depuis sonic frontiers.L'impression d'être revenu à une époque où les seiken c'était vraiment des très beaux jeux.Qui se souvient de l'horrible gran blue ?