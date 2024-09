Oh my! He's on fire!!!!!

NOTE PRESSE (Consoles + 042 - Avril 1995)

En 1994, après le succès phénoménal de NBA Jam, Midway remet le couvert avec une version améliorée intitulée. Sorti d'abord en arcade, le titre arrive sur les différentes plateformes de l'époque, et notamment sur Megadrive autour d'Avril 1995Cette version qui n'est pas véritablement une suite du premier mais plus comme une grosse mise à jour, pousse encore plus loin l’expérience arcade tout en conservant ce qui a fait la légende du premier opus. Si vous avez aimé le premier, attendez-vous à un véritable tourbillon de fun sur votre 16 bits !Comme dit plus haut, cette version est une mise à jour de la version précédente. Du coup, logiquement, ce sont les Houston Rockets d'Hakeem Olajuwon qui constitue la meilleure équipe, vu qu'à la sortie du jeu, ils sont champions en titre (champion 1994 et 1995 de la NBA).Le jeu se base sur les effectifs fin de saison 1993-94, et début 1994-95. Ainsi Horace Grant se retrouve à Orlando alors que Chris Webber est par exemple à Washington.Par contre, Michael Jordan brille toujours par son absence (de toute manière, il était dans sa première retraite avec sa parenthèse baseball qui a plus fait rire qu'autre chose...). Shaquille O'Neal, la grande star montante de l'époque des Orlando Magic n'est pas là non plus. Cette absence est due à. Voilà.Et enfin dernière star de l'époque qui manque à l'appel, Charles Barkley des Phoenix Suns qui lui était la tête d'affiche d'un jeu rival de NBA Jam, le méconnu et très moyenA signaler qu'outre sa retraite, Michael Jordan, la star des Bulls, avait signé pour 2 jeux vraiment "assez décalés" : le très médiocre jeu de plateforme WTFainsi que l'adaptation 32 bits deNéanmoins, le titre de Midway/Acclaim ramène dans sa besace les vedettes des 27 équipes de la NBA en plus d'une équipe composant de rookies de la saison 1994-95.NBA Jam TE reprend la formule 2 contre 2 du premier opus, mais avec plusieurs améliorations notables. Tout d’abord, on retrouve donc notre liste de joueurs actualisée, mais surtout plus étendue, avec la possibilité de choisir parmi trois joueurs par équipe. Ce petit ajout stratégique permet de mieux adapter son équipe à son style de jeu. Car oui de nouvelles statistiques font leur apparition dans les versions 16 bits, la stat d'. En gros si un de vos 2 joueurs subit trop de blessures (rappelons que tous les coups sont permis), il sera sage de l'envoyer sur le banc pour au moins un quart-temps et le remplacer par le 3e équipier.Un personnage avec trop "d'injuries" se montrera plus maladroit en attaque et moins percutant en défence.Le gameplay reste nerveux et fun, avec des contrôles simples et efficaces : un bouton pour shooter, un pour passer, et un pour activer le turbo. La jouabilité est immédiate et accessible, mais demande tout de même un certain doigté pour maîtriser les subtilités du jeu, notamment en défense où il est crucial d’intercepter ou de contrer au bon moment. Les contres sont selon moi, l'un des attraits de cette série, car les placer avec un bon timing est extrêmement difficile mais ô combien gratifiant.Le Tournament Mode est l’une des grandes nouveautés de cette édition. Ce mode propose une véritable progression où l’on doit affronter toutes les équipes de la ligue, avec une difficulté qui augmente progressivement. Chaque victoire nous rapproche un peu plus du titre, mais attention, les équipes les plus coriaces comme les Houston Rockets, les New York Knicks ou les Utah Jazz vous donneront du fil à retordre. La présence d'un système de codes permet de sauvegarder sa progression, un ajout bienvenu pour les sessions plus longues.Aussi Midway/Acclaim ont décidé de donner la possibilité aux joueurs d'utiliser des power-ups, qui pimentent sacrément les parties. En voici la liste ci-dessous :Ces différents power-ups sont toutefois éphémères et ne durent quelques instants (2 voire 3 possessions au plus).Par contre je note dans cette version l'impossibilité de casser le panier si vous enchaînez un certain nombre de dunks successifs comme dans le premier. Peut-être, mais même en ayant enchainer moult dunks on ne brise jamais le plexiglasse, dommage. Un joueur peut toujours être "on fire" après avoir marqué trois paniers consécutifs, ce qui le rend encore plus redoutable en attaque.Dès les premières secondes, on est plongé dans l’ambiance frénétique du jeu. Les graphismes sur Megadrive, bien qu'en deçà de la version arcade, restent impressionnants pour l’époque. Les joueurs sont bien modélisés et reconnaissables, même si les détails sont un peu moins fins que sur d'autres supports. Ce qui frappe surtout, c’est la fluidité des animations. Les dunks sont toujours aussi spectaculaires, avec des joueurs qui semblent s’envoler pour écraser le ballon dans le panier avec une violence jouissive. Les fameuses baskets rougeoyantes, signe de l'utilisation du mode turbo, sont bien présentes et ajoutent une touche de dynamisme visuel.Les commentaires audio, bien qu’un peu plus compressés sur Megadrive, sont toujours aussi marquants. Le "Boomshakalaka !" ou "He’s on fire!" résonnent avec un impact certain, ajoutant à l’ambiance survoltée des matchs. Les bruitages sont soignés et participent pleinement à l’immersion.Sur Megadrive, NBA Jam TE s’en sort avec les honneurs. Certes, les zooms et la finesse des visages ont disparu, et les sprites sont moins détaillés que sur les versions arcade ou même Super Nintendo, mais le tout reste extrêmement plaisant à l’œil. Ce qui est agréable selon moi, ce sont les proportions des joueurs, plus normales qu'en arcade avec ces histoires de grosses têtes "grand guignolesque".La rapidité du jeu est parfaitement conservée, et les ralentissements sont quasi inexistants, même lors des actions les plus intenses.Le travail réalisé sur le son est également notable. Bien que la Megadrive ne soit pas réputée pour la qualité de son chipset sonore, les développeurs ont réussi à restituer une ambiance sonore riche, avec des bruitages percutants et des commentaires toujours aussi emblématiques.