Plus d'1 million de dollars de financement en 5 jours pour la campagne Kickstarter de la préquelle en comics, alors que Crystal Dynamics ne souhaitait que 25.000$ d'aide (mais surtout pour tâter le terrain hein).Là maintenant, le message est passé : le peuple réclame le grand retour de Legacy of Kain.Point.(en passant, les remasters des deux Soul Reaver ont toujours pas été officialisés)

Like

Who likes this ?

posted the 08/26/2024 at 09:41 PM by shanks