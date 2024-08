- Naoki Hamaguchi, directeur de FFVII Rebirth, explique qu'il y a un autre aspect du gameplay auquel vous pourrez accéder à partir du Hautvent, en faisant quelque chose de nouveau et de spécial pendant que vous vous déplacez à bord.- Naoki Hamaguchi, directeur de FFVII Rebirth, a déclaré qu'il sera possible de voyager dans le monde grâce au Hautvent. Il ajoute que le prototypage et l'expérimentation du Haut-vent ont atteint un niveau assez élevé à l'heure actuelle.- Kitase dit que l'histoire de FFVII était tellement incroyable et qu'elle a trouvé un tel écho auprès des gens, qu'ils ne veulent pas du coup changer cela et pensent que l'histoire dans son ensemble devrait rester aussi proche que possible de l'OG, mais ajouter également des détails supplémentaires et crée de nouvelles expériences. qui s'intègrent et s'ajoutent à cela.