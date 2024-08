Jeux Video

Et ce n'est pas une vanne.Coup sur coup, nous avons eu (rapporté par Kotaku) :- Un doubleur US qui signale hier sur son site perso travailler sur un jeu Valve en nom de code White Sands.- La page de la déclaration a ensuite été supprimée en urgence.- Beaucoup ont capté que White Sands est le nom d'un désert dans le Nouveau-Mexique (même Etat que l'usine Black Mesa).- Le journaliste Tyler McVicker est venu en mettre en couche en affirmant qu'un second projet a été mis en place parallèlement à celui de Half Life Alyx il y a des années.- Ce projet n'aurait rien à voir avec le Hero Arena "Deadlock" récemment leaké, on parlerait bien d'un jeu solo Half Life.- Des dataminers de DOTA 2 ont découvert des mentions autour d'un autre nom de code () possédant une combinaison HEV lui permettant de se déplacer "hors du monde". Des créatures autrefois prévus dans Alyx se serait déplacés vers ce projet.J'ose plus y croire, je garde mes grosses pincettes