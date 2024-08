Si il y a une licence qui évoque pour moi les soirées potes dans la même pièce (les crises de rires et de nerfs anthologique) et les jeux Olympique, c'est Track and Field, l'une des licences les plus fun dans le domaine du jeu vidéo, notamment grâce à un Gameplay au petit oignon.Une des licences les plus tueuses de manette (le coup de la "pile")Mes deux épisodes préférées c'est International Track and Field sur PS1 (un des jeux que j'ai le plus joué sur la console) et International Track and Field : Summer Games sur N64 (j'ai acheté le jeu après avoir joué au jeu sur PS1)Est-ce que ça évoque des souvenirs chez vous aussi ?