C'est la rumeur du jour, un jeu d'une "extrême violence" serait en développement chez nos amis de Naughty Dog. En effet, des acteurs et actrices ont été contactés par Sony pour un "casting". Évidemment, tous les doigts sont pointés sur un hypothétique The Last of Us Part 3, la description correspondant bien à ce type de jeu.- Il est encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agit bien là de The Last of Us Part 3 et on oublie pas non plus que ND développe en parallèle une nouvelle IP mais ND avait déjà dit que des bribes de scénario de Part 3 avait déjà était mis sur le tapis.D'après les autres "infos" Ellie et Abby serait bien de retour dans ce 3 ème opus, et il signerait la fin de la saga.Wait And See comme on dit...