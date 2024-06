Hello!Avec leurs rumeurs d'un remake des Zelda Oracles, je me suis dit qu'il serait intéressant de demander, selon vous, quel Zelda mériterait le plus un remake?Les oracles?Zelda Minish Cap?Zelda 1 ou 2?Phantom Hourglass ou Spirit track?Ocarina of Time ou Majora's Mask?Voir même les Zelda CDI?Ou un autre?Pour moi bien sûr ce serait les Oracles

posted the 06/11/2024 at 09:04 AM by ouroboros4