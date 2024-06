Jeux Video

(et Switch 2 bien sûr, on l'oublie mais tout est possible désormais)Toujours selon Tom Warren, qui indique que Xbox compte garder plusieurs exclusivités (pour le moment ?) dont le prochain Gears of War ou encore Fable.En revanche, seraient mis sur la table :- Halo CE Remaster/Remake (comme dit plus bas)- Age of Empires II Definitive Edition- Age of Mythology- Starfield- Doom : The Dark Ages (lui, c'est apparemment certain)- Hellblade IIJe m'étonne franchement que Halo Infinite (juste le multi) ne soit pas dedans, ça faisait partie des plus logiques...(Avec Crackdown 3 évidemment