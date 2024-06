Jeux Vidéo

5 JUIN 2024 - PAR ZARMENA KHANSi vous avez acheté une PS5 flambant neuve il y a encore quelques mois, vous avez probablement remarqué le gros logo « 8K » sur la boîte. Or, Sony a fini par supprimer la mention « 8K », ce que viennent tout juste de remarquer certains partisans de la guerre des consoles. Un fil de discussion sur cette suppression est devenu viral, donnant lieu à d'étranges théories du complot.« La PS5 est compatible avec les écrans 8K dès le lancement, et après une future mise à jour du logiciel système, elle sera capable de sortir des résolutions allant jusqu'à la 8K lorsque le contenu sera disponible, avec les logiciels compatibles », a écrit Sony dans la grande FAQ de la PS5 en novembre 2020.L'entreprise n'a jamais affirmé quoi que ce soit d'autre que ce qui est dit ci-dessus, et le retrait de la mention 8K de la boîte ne change pas grand-chose. Nous ne prétendons pas savoir pourquoi Sony a mis à jour la boîte, mais c'est probablement parce qu'il semble qu'aucun développeur ne sortira de contenu 8K de sitôt... pas sur cette génération, en tout cas.« C'est de la publicité mensongère et Sony devrait être poursuivi pour cela », a écrit un utilisateur sur X. « Oui, parce qu'ils vont la reporter [la mention 8K] sur la [boîte] de la PS5 Pro », a écrit un utilisateur de Reddit.Attendez que les gens découvrent que la Xbox Series X propose également du 8K.