Jeux Video

Toujours selon l'insider NateDrake :- Le show Sony est bien maintenu pour ce mois-ci- Précisément en début de semaine prochaine- Sera à coup sûr un simple State of PlayBon on peut du coup s'attendre à :- Nouveau jeu de la Team Asobi- New Reveal de Concord- Eventuellement officialisation de GOW Ragnarok sur PCça confirmerait le coup des "jeux moindres pour cette année fiscale faute des AAA majeurs"Quant à Sony Bend, Sucker Punch, Naughty Dog & co, bon