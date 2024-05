La licence Dragon's Dogma rejoint les licences fortes de Capcom suite à l'excellente performance de ventes du titre qui a fourni un boost surprise considérable lors du dernier rapport financier de la firme nippone (presque 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde en moins de 2 mois).Capcom déclare donc que Dragon's Dogma est désormais uneau côté des autres grandes licences de la firme commepour ne citer qu'eux.Une suite ou une version Dark Arisen du second volet est fort probable dans les années à venir.En espérant ne pas attendre 12 ans encore...

posted the 05/11/2024 at 05:59 PM by marchand2sable