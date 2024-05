Jeux Vidéo

Ce 7 mai, Xbox a annoncé la fermeture de trois studios et la fusion d'un autre. Il s'agit du développeur de Redfall, Arkane Austin, du studio du jeu smartphone Mighty Doom, Alpha Dog Games, tandis que Roundhouse Games est absorbé par le développeur de Elder Scrolls Online, ZeniMax Online Studios. Mais le plus surprenant est sans doute la fermeture de Tango Gameworks, l'équipe à l'origine de la série The Evil Within et, plus récemment, du jeu d'action rythmique Hi-Fi Rush.En plus d'être l'un des jeux Xbox les plus célèbres de la dernière décennie, Hi-Fi Rush a été un tournant remarquable pour Tango Gameworks, qui s'est fait un nom dans le genre de l'horreur. Il s'agissait d'une véritable réussite et d'une vitrine prometteuse pour le studio sous l'égide de Microsoft. Aujourd'hui, il a été récompensé par un coup de pied dans le cul et ses développeurs sont contraints de peaufiner leur CV sur un marché de l'emploi incroyablement incertain.Hi-Fi Rush a été une délicieuse surprise à plusieurs égards. Il a été annoncé et lancé le même jour, au début de l'année 2023, et il a d'abord été proposé dans le cadre du Game Pass, ce qui signifie que des millions d'abonnés ont pu y jouer immédiatement. Même si vous n'étiez pas membre du Game Pass, le fait de voir Xbox investir dans une nouvelle propriété intellectuelle qui n'était pas dérivée des anciens travaux du studio était enthousiasmant. Hi-Fi Rush laissait espérer que les années d'acquisitions de Xbox, qui ont permis de construire une écurie de jeux de premier choix pour rivaliser avec ses concurrents, pourraient déboucher sur quelque chose d'original, d'électrique et de mémorable. Le pivot de Tango Gameworks était basé sur le genre rythmique, mais s'adressait également aux personnes ayant des lacunes en la matière. Son casting coloré a conquis le cœur de nombreuses personnes, tout comme sa bande-son, pleine de tubes, qu'ils soient originaux ou sous licence. Dans l'ensemble, je n'ai pas grand-chose à redire sur Hi-Fi Rush.Ce type de création à petite échelle est un projet de passionnés, et le fait que Microsoft ait laissé l'équipe réaliser quelque chose comme Hi-Fi Rush était encourageant après des années d'inquiétude quant à la consolidation continue de l'industrie du jeu vidéo. Pendant un certain temps, cela a semblé porter ses fruits. Lors des Game Awards de 2023, Hi-Fi Rush a été nommé pour cinq prix et a remporté le prix de la meilleure conception audio. Ensuite, il a été l'un des jeux que Microsoft a décidé d'apporter à la PlayStation 5 dans le cadre de sa percée multiplateforme, et il y a aussi des rumeurs selon lesquelles un lancement sur la Switch est imminent. Le vice-président du marketing des jeux Xbox, Aaron Greenberg, a déclaré que Tango Gameworks avait atteint « toutes les mesures clés et les attentes » de Xbox. Il a littéralement déclaré que l'entreprise « ne pouvait pas être plus heureuse » de la façon dont tout s'est déroulé. Il est clair qu'ils auraient pu être un peu plus heureux.Ce qui est dommage, c'est qu'en plus de la tragédie que cela représente pour Tango Gameworks, cela en dit long sur les priorités de la Xbox après avoir dévoré des pans entiers de l'industrie comme une gueule béante. La Xbox n'a pas beaucoup de propriétés intellectuelles appréciées qu'elle n'a pas achetées. La marque est devenue synonyme de paiement pour un cachet culturel sans le produire réellement et en se reposant sur le Game Pass et les souvenirs nostalgiques de la série Halo. Ainsi, voir un jeu aussi apprécié que Hi-Fi Rush remporter des trophées lors de cérémonies de remise de prix et, selon les propres dirigeants de Xbox, connaître un succès financier, puis être récompensé par la fermeture d'un studio, est un résumé succinct de la façon dont tout cela est vraiment et réellement foutu.Il existe une notion stupide et ignorante selon laquelle l'offre et la demande sont les seules forces qui dirigent ce monde capitaliste. Cette croyance repose sur l'idée que les choses que nous obtenons sont celles que les gens veulent. Les gens paieront de l'argent pour ces choses ; le marché exige donc que ce soient les produits, les concepts et les pratiques que nous devrions continuer à produire. Tout le reste n'est pas nécessaire et peut disparaître. Eh bien, Hi-Fi Rush a parfaitement rempli ces conditions, alors quelle est l'excuse cette fois-ci ? Xbox veut se concentrer sur les jeux « à fort impact », ce qui signifie que récupérer son argent, gagner des prix et être aimé n'est pas suffisant.Nous voulons tout le fric du monde, et un jeu que l'on peut terminer en un week-end n'est pas fait pour ça. Hi-Fi Rush était un point positif dans une industrie qui est en train de se dévorer elle-même. Maintenant, c'est un avertissement que Xbox est comme toutes les autres entreprises dans cet enfer : prétendant vouloir mieux pour tout le monde à court terme, mais ne voulant pas s'engager à long terme. Ne me faites pas croire que la marque se préoccupe des jeux. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi et nous nous apprêtons à être submergés par un marécage de jeux-service.