"Vous savez, l'une des choses que j'aime vraiment dans l'industrie du jeu, c'est qu'il s'agit d'une forme d'art créatif, et cela signifie que la situation et le succès de chaque jeu et de chaque studio sont vraiment uniques, il n'existe pas de solution unique, pour nous, humm, et donc, nous examinons chaque studio et chaque équipe de jeu et nous prenons en compte toute une série de facteurs lorsque nous devons prendre des décisions et faire des compromis comme ça, euhh, mais tout cela revient à notre engagement à long terme envers les jeux que nous créons, les appareils que nous construisons, les services, et à nous assurer que nous nous mettons en place pour être en mesure de tenir ces promesses. "

A la question de Bloomberg sur la fermeture de Tango.Bloomberg : pourquoi avoir fermé Tango?Réponse de Sarah Bond boss de Xbox: