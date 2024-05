Le projet a débuté en 1999 sous le nom de code "Projet Y". Alors que le studio venait tout juste de sortir Crash Bandicoot 3 : Warped et que Crash Team Racing était en cours de développement, c'est une équipe de quelques personnes qui travaillait sur le projet. Le souhait principal du studio était de créer un monde ouvert sans temps de chargement dans lequel les niveaux seraient complètement intégrés. Pour parvenir à ce résultat, le studio a amélioré l'une des fonctionnalités du moteur de Crash Team Racing leur permettant de réduire le nombre de polygones à afficher selon la distance du joueur.





Les premiers designs de Jak étaient plus bestiaux qu'humanoïdes. Il avait des traits d'Amérindien et certains éléments vestimentaires associés à la royauté. Finalement, ils ont opté pour un design humanoïde avec des oreilles d'elfe. Ce design a même failli être sa version finale.





Les premiers designs de Daxter étaient inspirés d'écureuils. Ensuite, l'idée était de faire de lui un singe, pour finalement aboutir à un hybride belette/loutre nommé Beloutre.





Le jeu devait avoir un troisième personnage principal qui aurait évolué au fil du jeu, un peu à la manière d'un Tamagotchi. Cependant, Naughty Dog a préféré se concentrer sur deux personnages principaux afin de pouvoir créer exactement les personnages qu'ils souhaitaient.

Keira est également par différents concepts s'approchant de ceux de Jak avant d'avoir un aspect plus humain.





De même, plusieurs essais de coupes de cheveux ont été réalisés sur Maia, la sœur de Gol Acheron.





Il a été envisagé que Daxter puisse sauter de votre épaule et puisse être contrôlé. Cette idée a été abandonnée dans la version définitive et n'a été réalisée qu'en partie dans Jak II, de temps à autre dans Jak 3 et tout au long du spin-off Daxter.





La jauge d’Éco a pas mal évolué au cours du développement. La différence majeure entre la démo de l’E3 2001 et sa version finale est la présence d’un compteur en bas à droite de celle-ci, ce compteur augmentait selon le nombre d’Éco collecté et la jauge se remplissait entièrement après le ramassage d’une Éco de couleur. Cela laisse supposer qu’à l’origine, l’Éco pouvait avoir différents effets selon la quantité ramassée, mais ceci n’est pas très clair. Dans la version finale, le compteur a disparu et il faut ramasser plusieurs boules d’Éco pour la remplir complètement.





À l'origine, l'Éco de lumière avait une présence plus importante, apparaissant plus tôt dans l'histoire, mais cette idée a été abandonnée, le forçant à n'apparaître qu'à la dernière minute pour vaincre le boss final.





Le combat final et le moyen d’y parvenir étaient assez différents. En effet, d’abord, le robot de Gol et Maia ressemblait davantage à une grosse mouche qu’au robot precursor rafistolé dans la version finale.

De plus, il était prévu un niveau de course poursuite, Jak et Daxter poursuivant le robot à bord d’un zoomer. Enfin, ces deux derniers devaient à l’origine utiliser un robot precursor afin d’affronter Gol et Maia.





Un premier jet de l’histoire proposait une fin dans laquelle Daxter reprenait sa forme humaine et Keira devenait la Sage de l’Éco de Lumière. Ces deux idées ont été abandonnées pour assurer une suite.





À l’origine, le jeu devait être bien plus long avec 5 villages à explorer et 20 niveaux au lieu des 3 villages et 12 niveaux que nous avons eus dans la version définitive.



• Le village de Pierre aurait pu comporter plus de zones habitées, mais cela n'a pas été implémenté. La Cité Precursor Perdue était initialement appelée "Sunken Ruins" (Ruines Englouties) et le Bassin des Precursor était d'abord nommé "Rolling Hills".



• La zone de la Sage Rouge était un village plus élaboré avec niveau "Lava Mine" et un niveau "Yosemite", en plus du niveau Montagne enneigée. La version finale ne propose que deux niveaux dans cette zone. Le premier "Lava Mine" étant remplacé par la Grotte aux Araignées et le niveau "Yosemite" étant complètement omis, remplacé par deux mineurs qui vous donnent 4 cellules d'énergie pour 90 Orbes precursor chacun.



• Le quatrième village aurait été "Stilt Village", qui aurait possiblement été le laboratoire du Sage Jaune (le seul sage qui n'a pas de village et de laboratoire dédié), et aurait donné accès à trois autres niveaux : "Precursor Ruins", "Savannah" et "Cave Under Falls".



• Enfin, le cinquième village, appelé "Underground Village", aurait donné accès à "Underground Forest", ainsi qu'au niveau "Precursor Foundry", situé à l'intérieur d'une grotte, et la citadelle de Gol et Maia, conservée dans le jeu final. Cette citadelle abritait le laboratoire du Sage Noir.





Il est intéressant de noter que le niveau "Yosemite" peut être trouvé dans une version bêta précoce, mais uniquement en utilisant des hacks. Cette partie de la carte possédait plusieurs missions qui peuvent être trouvées dans les concepts art. L’un consistait à empêcher des Lurkers d’extraire l’Éco Noir. La deuxième consistait à empêcher les lurkers de collecter des gemmes. Ces deux missions ne sont pas disponibles dans le jeu final.

Grâce au portage non officiel du jeu sur PC, une personne (Luminar Light) a pu reconstituer partiellement le niveau et le rendre jouable. Le projet sera finalement abandonné pour créer des niveaux inédits.





Les lurkers avaient une apparence très différente, avec des variantes pour la terre, la mer et les airs.





Des caisses des jeux Crash Bandicoot devaient également être utilisées dans ce jeu, en plus des quelques-unes présentes dans le jeu final, mais l'idée a été abandonnée parce qu'elle était trop enfantine, une décision qu'Andy Gavin a eu du mal à digérer.





Gol Acheron s'appelait à l'origine Finn.





Le guide contient un design inutilisé d'un lurker avec une armure et un bouclier en métal.





Les lurkers étaient appelés dans un premier temps "Odgers".





Dans la maison du Sage Vert, on peut voir une plante carnivore présente dans les jeux Crash Bandicoot.





Naughty Dog a révélé plus tard que l'oncle de Jak, l'explorateur, avait été créé avant même l'élaboration de l'intrigue de Jak II. Afin d'éviter des problèmes de continuité, il a été décidé de ne plus le mentionner après les événements du premier jeu.





Près de 12 ans après la sortie du jeu, Jason Rubin (co-fondateur de Naughty Dog) a révélé sur Twitter que Chris Rock et George Carlin ont été approchés pour doubler respectivement Daxter et Samos. Les deux comédiens ont refusé de prêter leurs voix aux personnages. Pour Daxter, le rôle sera finalement attribué à Max Casella suite à une suggestion de Josh Scherr (l'animateur principal). Ce dernier l'a proposé en se basant sur son travail de doublage pour Zini dans le film Dinosaure de Disney.





Dans les versions originales, il y a deux grosses références musicales. La première est prononcée par Gol juste avant le combat final, ce dernier dira "We're not gonna take it!". Il s'agit d'une référence à la chanson du même nom de Twisted Sister, car le personnage est doublé par Dee Snider, le chanteur du groupe.







Enfin, dans la collection HD, un trophée est nommé "Shiny Happy Steeple" en référence à la chanson Shiny Happy People de R.E.M.





Après avoir réussi le mini-jeu de pêche, il est possible de jouer à une version plus difficile en entrant un code secret devant le pêcheur : Gauche, Gauche, Droite, Droite, Gauche, Gauche, Droite, Droite, X. Cette version est beaucoup plus difficile et n'a pas de limite de score. Le jeu continue jusqu'à ce que le joueur rate 20 kg de poisson ou attrape une anguille venimeuse. Ce secret a été découvert près de 20 ans après la sortie du jeu.





Pour la promotion de son jeu, Naughty Dog a développé un petit jeu navigateur nommé Jak and Daxter : The Lost Levels. Malgré le fait qu'il soit inaccessible aujourd'hui, plusieurs personnes ont réussi à récupérer certaines données du jeu et à le rendre jouable par émulation.





Plusieurs sons non utilisés dans le jeu étaient présents sur le disque final. On y trouve par exemple une variante de la musique des crédits du jeu ainsi que pour certains niveaux. Ces pistes audio ont été ajoutées à la bande originale du jeu lors de sa réédition par Limited Run Games.





Pour clôturer l'article, sachez qu'il existe un portage non officiel du jeu sur PC qui ajoute de nombreuses fonctionnalités au jeu. Outre le fait de pouvoir y jouer nativement en 4K, on y retrouve la possibilité de passer les cinématiques, des options d'accessibilité et l'ajout de petits secrets qui ont fait leur apparition dans Jak II. Il est également possible d'installer des mods divers et des niveaux supplémentaires comme "The Forgotten Lands" créés par Luminar Light.