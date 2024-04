Nintendo Everything

On apprend que l'ouverture de la zone Donkey Kong du Super Nintendo World au parc d'Universal Studios Japan est retardée à "plus tard en 2024", sans raison avancée, alors qu'elle devait avoir lieu ce printemps.De son coté, le Super Nintendo World situé au parc d'Universal Studios Hollywood sur la côte Pacifique des Etats-Unis a fêté son premier anniversaire, quand sur la côte Atlantique le Super Nintendo World au parc d'Universal Studios Orlando (Floride) ouvrira ses portes normalement en 2025.

posted the 04/19/2024 at 05:34 PM by masharu