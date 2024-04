(issu du devkit d'une démo)Une fuite, voulue ou non (c'est Ubisoft) qui permet finalement de confirmer plusieurs informations évoquées par de nombreux insiders dont Henderson :- Deux persos jouables (Samurai et Kunoichi)- Possibilité de changer de persos à la volée- Saisons ? (soit liés aux Pass de Infinity, soit pour le in-game)- Mode Performance (inconnu) et Qualité (4K tiré du 1800p/30FPS)

Who likes this ?

posted the 04/10/2024 at 10:02 AM by shanks