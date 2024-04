Stellar Blade montre aujourd'hui un artwork officiel qui servira de pochette au vinyl de la bande-son du jeu.Malheureusement pour l'heure ce vinyl est uniquement destiné a l’édition limitée qui sortira en Corée. Cette derniere sera aussi accompagnée d'une clé USB de 64go.A noter que lors d'un event pour la sortie les coreens pourront aussi repartir avec un puzzle (on prend ce qu'on peut)Pour finir Hyung Tae-Kim le directeur du jeu s'en rendu chez Kojima Production et a fait l'habituelle petite photo avec Hideo devant la mascotte du studio ainsi que la signature de leur mur.

posted the 04/04/2024 at 10:28 AM by guiguif