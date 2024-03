Selon l'habituel insider de Crash/Spyro, qui avait déjà leak la situation de Toys for Bob : - Des devs lui ont directement confirmé à la GDC que Spyro 4 était en développement chez le studio précité. - Le chantier n'a débuté qu'en janvier 2024 suite à l'accord avec les Xbox Game Studios donc patience. Bonne nouvelle pour les moins patients : on parle de développement actif donc probable que la pré-prod a déjà été faite avant la séparation avec Xbox.

posted the 03/27/2024 at 07:22 PM by shanks