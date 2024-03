J'avais envie de vous proposer un test sur ce jeu qui m'aura éperdument marqué, peut être même l'un de mes jeux préférés ever rien que ça ! Autant, j'adore les autres Uncharted, surtout le 2 et le 3, mais alors le 4 limite je lui voue un culte xD mais du coup, pourquoi j'aime autant ce jeu et pourquoi celui là en particulier ? Je vous explique tout dans ce test !J'avais jusque là était à jour dans tous les épisodes de la licence, le 1, le 2, puis le 3. Je pouvais donc faire le 4 sans trop de problème.Il suffit de voir la distance d'affichage de gros psychopathe, et d'une technique folle qui prouve encore une fois que ND sont les maîtres en la matière et qu'ils savent véritablement optimisé une console à donf jusqu'à lui faire cracher ses tripes.Tout est absolument magnifique,Sans parler du niveau de détail ahurissant des visages pour en faire des plus réaliste que jamais.La claque est là, et bien installer. Et encore une fois je le dis mais le jeu n'est pas forcémentLe jeu devient de plus en plus beau au fur et à mesure de l'avancer. Uncharted 4 a en plus le bonheur de nous offrir des décors ultra variés, passant de l'Italie à l'Ecosse pour ensuite nous amener à Madagascar qui est probablement mon chapitre préféré du jeu.Ce sentiment d'aventure et de grand voyage est très réussi dans cet épisode, surtout que le scénario tient très bien la route. Le scénario est plus intelligent qu'il en a l'air, avec de véritable enjeu et des thèmes abordés comme les mensonges, la trahison et bien d'autre.Vous serez probablement pas d'accord mais moi je trouve le scénario de ce jeu archi solide, et avec un épilogue en plus très très réussi et qui conclue de bien belle manière les aventures de ce cher Nathan.Les personnages sont charismatique, rien que le frère de Sam par exemple ou j'avais limite envie d'avoir unMais est ce grave en soit ? Bien sûr que non. Le duo est impeccable, et même Elena est absolument superbe dans cet épisode, de même que ce bon vieux Sullivan.Au niveau des "bad guys"Nadine est un petit peu plus absente mais pas anecdotique non plus.L'histoire est d'autant plus vraiment intéressante car outre le scénario principale, l'histoire du Capitaine Avery, pirate ayant vraiment existé je le rappelle et ses compagnons est vraiment intéressante. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire les nombreux documents du jeu, que ce soit pour en apprendre plus sur l'univers ou sur ces dits pirates ou pour regarder les notes de Nathan dans son carnet.Véritable explorateur, Nathan reprend du service après un événement du jeu qui "l'oblige" à risquer sa vie. Ce que j'ai adoré, c'est qu'au début, on assiste à la petite routine du personnage. Des phases de jeux très originales et qui font du bien, notamment quandCes phases de jeux sont rafraîchissante, mais ne dure pas bien longtemps car après on retrouve ce qui fait le sel de Uncharted.Le retour des gunfights et des phases de grimpette, bien qu'un peu trop nombreuses dans cet épisode mais j'y reviendrai. Mais aussi des moments d'action intense qui n'ont rien à envier d'un Mission Impossible même si pour un épisode conclusion,Là, il yen a aussi bien sûr dont l'incroyable séquence à Madagascar mais juste trop peu à mon goût.Par contre, pour ce qui est des phases de grimpette vous allez en bouffer comme jamais.Ces phases sont bien trop assistées pour offrir un quelconque challenge et seront surtout l'occasion d'admirer des panoramas vertigineux et renversant.En revanche, l'implémentation du grappinLes sensations avec le grappin sont excellente mais ce n'est pas la seule nouveauté du soft.Mais ça fait quand même plaisir d'avoir de grand espace qu'on peut arpenter en 4×4 ou en bateau, de quoi offrir ce sentiment d'aventure et de liberté plus grisant que jamais.Ce qui permet aussi un level design bien plus intelligent et verticale qu'auparavant car qui dit espace plus grand dit aussi infiltration (ou pas) plus intéressante. Et soyons clair,Les possibilités sont plus nombreuses, se cacher dans les hautes herbes pour choper un ennemi, lui atterrir sur le coin de la tronche, le prendre à revers avec le grappin etc...Oui, l'IA ne brille pas dans Uncharted 4, les mecs sont un peu concon il faut bien le dire. En revanche, nos équipiers eux peuvent nous aider, ils vous macheront pas le travail loin de là, mais peuvent se débarrasser d'un garde à votre place si l'envie leur en prend, les rendant pas du tout inutile, au contraire.L'IA s'en sort mieux dans les phases de gunfigts qui sont pas non plus ultra simple surtout en difficile. Les ennemis visent un peu trop bienGunfights que j'ai trouvé d'ailleurs très sympa avec un très bon feeling des armes, et comme je l'ai dit pas si simple que ça, offrant un challenge tout de même intéressant car on peut mourir très vite.Il ya aussi à mon goûtEt quelle aventure d'ailleurs, 20 heures bien remplis ou j'ai pas vu le temps passé, mais c'est aussi ça la marque des grands jeux. L'ambiance y est incroyable également, notamment dans la jungle où on s'y croirait, et les thèmes musicaux archi réussit, même si un peu en "retrait" diront certains.- Tellement beau que t'en chiale- Techniquement bluffant- Une modélisation des visages et des expressions à toute épreuve- Varié dans ses environnements- Des panoramas et une distance d'affichage à tomber à la renverse- De grand espaces qui permettent une approche plus varié- Gunfights classique mais réussi- Du challenge- Le grappin !- Level design bien foutu et plus de verticalité- Scénario excellent- Personnages réussi de même que le "méchant" du jeu- Des révélations croustillantes sur Drake- Des détails partout, tout le temps- La partie à Madagascar absolument grandiose- Des scènes spectaculaires et une conclusion ultra convaincante de la saga- Nathan et Sam , ce duo de fou- L'infiltration revue- Plus ouvert que les précédents- Ambiance et musique à tomber- Les énigmes- Bonne durée de vie- Très bon rythme on s'ennuie jamais- IA dans les chaussettes en infiltration- Pas assez de phases spectaculaire pour chipoter- Trop de grimpette et trop de caisse à pousser...- Uncharted 4 est la conclusion en apothéose de cette grande saga du jeu vidéo que tout le monde attendait et je n'ai pas été déçu. Beau à en crever, bénéficiant d'un gameplay solide malgré quelques couacs notamment pour ce qu'il s'agit des phases d'escalades un peu en overdose ou d'une IA pas folichone surtout en ce qui concerne l'infiltration, la dernière aventure de ce cher Nathan m'a littéralement laisser sur le cul. Un grand jeu vidéo et une grande aventure qui frôle pour moi la perfection. Au revoir, Nate tu vas nous manquer.