Neowiz annonce que Lies of P a atteint les sept millions de joueurs dans le monde. Il convient évidement de noter que cela n'équivaut pas à des ventes car le jeu a fait partie du Game Pass lors de son lancement. Félicitations tout de même à l'équipe de développement pour cet exploit notable.Lies of P est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC via Steam le 19 septembre 2023. Le premier DLC est prévu pour 2024.