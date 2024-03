Jeux Video

Selon Silknight, la première source à avoir balancé la date exacte d'officialisation de Ghost of Tsushima PC (à ne pas confondre avec le faux leaker FR qui a supprimé son compte sur X quand tout le monde s'est rendu compte de l'arnaque) :



- La date de la version PC de The Last of Us 2 Remaster sera balancée sur le PS Blog le mois prochain. L'attente entre cet article et la sortie sera plus longue que d'habitude (donc un peu plus que 2 mois vu la moyenne pour Horizon et GOT).



- Il y a plusieurs projets God of War en attente, "pas tous chez Santa Monica".



Pour ce dernier point, on imagine donc la version PC de GOW Ragnarok et pourquoi pas une énième compile des anciens sur PS5/PC.