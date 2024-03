La suite ==>10)- Dans le bayou, décidément cet endroit craint un max... Vous pouvez rencontrer un type étrange qui vous proposera de dîner avec lui. Il vous assommera et... je vous laisse avec la vidéo. Plus tard, à votre camp, Bill vous dira qu'il connaît un type du bayou qui vous connaît très bien, en "profondeur" ahem.9)- Près de Rhodes de nuit vous pouvez retrouver des individus encapuchonnés et vêtus de blanc. Vous pouvez bien sûr soit les tuer ce qui fera grimper votre honneur ou alors les laisser faire et les voir se tuer eux même de façon assez ridicule...8 )- Une fois le jeu terminé, vous pouvez continuer à suivre la vie à Beacher Hope et voir la routine de votre femme, de Jack et de l'Oncle. Vous pouvez interagir avec tout ce beau monde, notamment Jack qui joue avec le chien, à table le midi ou à table le soir avec tout le monde. Parlez à votre femme etc... C'est pas vraiment un secret mais c'est toujours sympa de voir qu'il ya une véritable interaction avec les membres de votre famille virtuelle. Bon, évidemment tous les jours ça se répète donc c'est inutile de le faire plusieurs fois.7)- Le révérend Swanson de votre bande vous parle durant le chapitre 4 d'une découverte terrifiante survenue dans la bayou. Bien qu'un peu fou sur les bords, menez l'enquête.Rendez-vous, de nuit et par temps brumeux, au nord du bayou, à Bluewater Marsh, près de Trapper's Cabin.Le fantôme apparaît très rarement donc il faut avoir beaucoup de chance pour espérer le croiser. Et vers 2 h 40 du matin, si vous avez du bol vous pouvez voir le dit fantôme. Vous pouvez l'entendre parler. A noté qu'il faudra de nouveau attendre 48 heures pour la revoir. 16 rencontres en tout et après la seizième, elle disparaîtra définitivement.6)- C'est pas très explicite dans le jeu mais l'orsque Arthur va récupérer l'argent à une famille durant une mission de la campagne principale. La femme dit que son mari est malade. C'est donc cet homme qui contamine Arthur, et que vous tabassé d'ailleurs.5)- Déjà "présent" dans GTA V et RDR, il semblerait que le big foot soit aussi dans RDR 2. En effet, un squelette géant peut être trouver au nord de la ville de Straweberry, du côté du mont Shann. Arthur le notera d'ailleurs dans son journal.4)- Au nord d'Annesburg, dans une maisonnette au toit troué, se trouve un ramassis de cadavres. Tous on l'air d'avoir été calcinés. Si vous fouillez la maisonnette. Vous trouverez une météorite qui se revend d'ailleurs assez chère. Elle semble être responsable du massacre dans cette maison visiblement.3)- Dans South Park, un épisode parle d'un homme qui met en garde face à une créature qu'il nomme "L'Homoursporc" un être moitié homme, ours et porc. Une référence à cet épisode peut être trouvéedans RDR 2, dans une maison à l'ouest du poste de traite de Van Horn. En effet on y voit une créature étrangement similaire !2)- Au nord de Grizzlies East se trouve une étrange cabane qui a l'air d'appartenir à un druide ou autre sorcière. A l'intérieur, il ya une étrange mixture âcre que vous pouvez goûter si vous êtes suicidaire. Regardez la vidéo pour voir les effets secondaires !1)- Allez dans l'état de New Hanover vers Hani's Bethel. Vous y trouverez une cabane ou de nombreux squelettes jonchent le sol. C'est déjà glauque mais attendez 2 heures du matin, frisson garantie !Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, il existe encore de nombreux secrets à découvrir dans RDR 2 mais je vous en ai déjà donné quand même pas mal !