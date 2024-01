JVFrance

La branche américaine de Sega est sur le point de remercier 61 employés d’ici le début de mois de mars.Cette information nous vient d’abord du compte WhatLayoff sur X et a été rapidement confirmée par le syndicat « Allied Employees Guild Improving Sega » (AEGIS) représentant les employés de Sega Amérique. Dans son message, AEGIS indique queLe syndicat a déclaré être en négociation sur la situation depuis novembre, mais a confirmé que 61 employés seraient bel et bien remerciés. « Grâce à nos efforts syndicaux, nous avons pu plus que doubler le nombre d’emplois sauvegardés et offrir des indemnités de départ à nos travailleurs intérimaires », a déclaré le syndicat. « Cependant, cela n’enlève rien au fait que beaucoup de nos collègues sont licenciés dans le cadre d’une décision qui, selon nous, aura un impact négatif sur les conditions de travail de ceux qui restent dans l’entreprise et sur la qualité de notre avenir. » « Malgré cela, nous restons déterminés à lutter pour nos collègues et pour le mieux-être de notre industrie. Face aux licenciements massifs qui continuent de se produire dans les sociétés de jeux, nous restons unis et solidaires avec les personnes touchées. »