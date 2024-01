Personnellement, j'adorerais travailler sur la franchise Zelda. Peut-être un étrange spin-off basé sur Zelda II: The Adventure of Link ? (Et bien sûr Castlevania).



Gamergen

Christophe Pic et Rémi Boutin, respectivement world director et senior game designer sur Prince of Persia: The Lost Crown, ont organisé une petite session de questions/réponses sur Reddit afin d'échanger avec la communauté. Un internaute a ainsi demandé à quelle franchise les deux hommes aimeraient bien avoir accès, et pour faire quel genre de jeu. La réponse de Rémi Boutin vend déjà du rêve :Pour un amateur de metroidvania, citer Castlevania est une évidence, mais Zelda, voilà quelque chose de plus atypique. Pour rappel, le second volet des aventures de Link était une sorte d'Action-RPG rajoutant des passages en vue de côté, comme Prince of Persia: The Lost Crown, revisiter un tel opus de nos jours serait particulièrement intéressant.