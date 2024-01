Hier j'ai regardé des vidéo comparatives entre la version Ps4 Pro et la version "Remastered Ps5" de TLOU 2 : j'avoue que la MAJ ne m'a pas sauté aux yeux...Même si le jeu m'a beaucoup déçu à l'époque, il faut avouer qu'il était et demeure très impressionnant graphiquement.Pensez vous que ce "Remastered" était nécessaire?

posted the 01/21/2024 at 12:01 PM by obi69