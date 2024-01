Analyses/Débats

Depuis plusieurs années maintenant les éditeurs et leurs services commerciaux, tentent de maximiser le plus possible les revenus générés par la vente de leurs productions, via la mise en place de plusieurs versions qui contiennent plus ou moins de contenu. La plupart du temps il s'agit de mettre des éléments qui sont principalement esthétiques, comme des skins pour les armes et/ou personnages, mais aussi des objets uniques qui sont pour la plupart inaccessibles autrement.Dans ces éditions il y a aussi parfois des DLC plus ou moins conséquents, dont ceux qui sont disponible day one et sont donc retiré de la version de base du jeu pour les réserver aux versions vendues plus chère. Mais nous trouvons aussi les DLC et les Pass Saisonnier, qui vont donner accès à du contenu qui arrivera par la suite.Et dernièrement, ils ont eu une nouvelle idée brillante en intégrant un accès anticipé à ces éditions pour ceux qui peuvent se les offrir. Mais aujourd'hui un nouveau cap vient d'être franchi avecet sonqui arrive le 26 Janvier prochain et qui sera vendu sous 3 éditions différentes.La version standard contient le jeu de base (qui aura à n'en pas douter un contenu conséquent), mais si vous regardez le contenu des version Deluxe ou Ultime, vous constaterez qu'ils ont décidé d'intégrer le mode New Game + uniquement dans ces deux éditions...Bref, comment voulez-vous encore soutenir ces grands acteurs de l'industrie du JV, si leur volonté est de vouloir trouver toujours plus de pratiques commerciales discutables ? A une époque nous rigolions en disant qu'un jour les mises à jour/patchs correctifs des jeux deviendraient payants, mais au train où vont les choses, il se pourrait bien que cette blague devienne réalité.