Et c'est foutreusement dégueulasseIls auraient mieux fait de mettre des skins complet à la Fortnite, certes pas toujours glorieux niveau design mais déjà mieux que ces trucs à la limite du HS.(le key art de la vidéo est joli par contre)

Like

Who likes this ?

posted the 01/04/2024 at 04:57 PM by shanks