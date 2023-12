« Aujourd’hui est un triste jour. Après 10 merveilleuses années, Versus Evil ferme ses portes. Nous avons adoré vous proposer les meilleurs jeux indépendants que nous avons pu trouver et partager tant de bons souvenirs avec vous tous, notre incroyable communauté ! Du fond du cœur, MERCI pour tout ! »

X / 22.12. 2023

On pourrait espérer que la tendance des vagues de licenciements dans l’industrie fasse une pause bien méritée durant les fêtes, mais c’est sans compter sur le cynisme de certains acteurs du marché. C’est une autre entreprise qui vient de fermer ses portes à quelques jours des festivités de Noël, puisque tinyBuild vient de couper l’herbe sous le pied à Versus Evil, l’un de ses éditeurs spécialisé dans la publication de jeux indépendants.Versus Evil se trouvait derrière la publication de jeux comme The Banner Saga, Pillars of Eternity II: Deadfire ou encore Faeria. Il avait été acquis il y a seulement deux ans par tinyBuild (éditeur : Hello Neighbor / Tinykin).GamesIndustry.biz rappelle que Versus Evil et sa maison mère ont eu un différent important il y a quelques mois via l’intermédiaire de Steve Escalante (general manager) et James Lance (directeur de la production), tous les deux chez Versus Evil, accompagnés par Stall Proof LLC, ancien propriétaire de l’éditeur. Les trois concernés indiquaient que tinyBuild n’avait pas respecté certains de ses engagements suite au rachat, notamment en ce qui concerne le financement de Versus Evil. Un conflit qui s’est réglé via un accord dans lequel tinyBuild devait payer 3,5 millions de dollars (sans compter les frais juridiques) à l’entreprise. Quelques semaines après cet arrangement, tinyBuild ferme Versus Evil. Rappelons aussi qu’il y a deux jours, Atari a investi plus de 2 millions de dollars dans tinyBuild.D’autres studios pris dans la tourmenteUne situation déplorable pour tous les employés, qui met aussi en danger les studios qui comptaient sur l’aide de Versus Evil. On en voit déjà un exemple avec Jukai Studio, à qui l’on doit le récent Stray Souls. Un titre qui n’a pas du tout rencontré le succès espéré, et qui annonce la mort du studio, accélérée par la fermeture de son éditeur Versus Evil.