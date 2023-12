Jeux Vidéo

Posté le 22 décembre 2023 par Smangaliso Simelane - DestructoidCette année, Sony a tâté le terrain avec différents matériels, notamment la PlayStation Portal et le PS VR2. Dans une interview accordée au Financial Times, Eric Lempel, responsable des activités mondiales chez Sony Interactive Entertainment, révèle comment certains de ces projets se sont réalisés.Bien que M. Lempel affirme que les ventes de casques de réalité virtuelle "se portent bien", le secteur de la réalité virtuelle reste un challenge. Il affirme que "les attentes étaient généralement plus élevées en ce qui concerne l'impact de la VR sur les jeux". D'autres matériels ont bénéficié de la période des ventes du Black Friday, notamment la PS Portal. Selon M. Lempel, PlayStation a connu le mois de novembre le plus fructueux de son histoire, tant en termes de ventes que de recettes.Sony a annoncé cette semaine que plus de 50 millions de PS5 avaient été vendues. Selon le Financial Times, cela signifie que la console a dépassé "la Xbox de Microsoft dans une proportion de presque trois contre un en 2023". Lempel commente cette étape en affirmant que les problèmes d'approvisionnement ayant été résolus, la console est "désormais en passe de dépasser la PlayStation 4", qui s'est vendue à plus de 117 millions d'unités.Se référant aux données d'Ampere Analysis, le FT affirme que les ventes de PS5 ont augmenté de 65 %, tandis que la Switch a chuté de 18 % et la Xbox de 15 %. Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies, affirme que ces divergences reflètent des stratégies différentes de la part des fabricants de matériel : "Sony se soucie vraiment de vendre du matériel, mais du point de vue de Microsoft, il s'agit plutôt de leur service d'abonnement."Sony a récemment sorti une version plus fine de la console et, avec une bonne sélection de titres, 2024 pourrait être une autre année fructueuse pour l'entreprise. Nous avons heureusement des titres comme Final Fantasy 7 Rebirth et Rise of the Ronin à attendre avec impatience.(cherchez pas le rapport, ça n'a rien à voir