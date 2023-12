Selon Grubb une Series X 2 arriverai en 2026 pour contrer la future PS6 qui sortirai en 2028. Il dit aussi que la XSX full digitale a été annule au profit de cette future itération de 2026. Et pas de console MID-GEN. Donc si cela est vrai on aura eu une génération chez ms de seulement 6 ans, alors que 3 ans après, aucune des 2 consoles n ont été réellement exploite (je ne compte pas la bouse ss) ... Pour l une ou pour l autre avec de telles idées a la con, quelle génération de merde.

posted the 12/22/2023 at 09:28 AM by gameslover