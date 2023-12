Jeux Vidéo

Par Justin Clark le 4 décembre 2023 -La PlayStation 4 est dans nos vies depuis maintenant 10 ans, ce qui est, de manière assez impressionnante, tout à fait normal pour une console PlayStation. Mais il y a quelque chose de différent dans le fait que la PS4 continue de prospérer. Par rapport aux PS1, 2 ou 3, la PS4 n'a pas l'impression d'être au bout du rouleau, mais plutôt de coexister en tant que choix toujours viable, aux côtés de sa sœur plus récente et plus tape-à-l'œil. Cela avait certainement du sens à l'époque de la pandémie, lorsque la PS4 était plus facilement disponible, mais même trois ans après le lancement de la PS5, la PS4 peut encore l'emporter sur la PS5 sur quelques points essentiels.Oui, Sony, c'est très bien que chaque jeu crée son propre petit hub sur le menu XMB de la PS5, avec sa propre musique, ses mises à jour, etc. Mais cela ne remplace pas l'un des trucs les plus cool de la PS4. Non seulement vous pouviez télécharger votre propre fond d'écran et en faire ce que vous vouliez, mais le PSN était inondé de thèmes dynamiques personnalisés, avec leurs propres icônes, musiques de fond, arrière-plans mobiles et animations.Certes, de nombreux thèmes de piètre qualité encombrent le site lorsque l'on en cherche un, mais il y a aussi de nombreux joyaux. Le thème personnalisé est l'un des rares bonus qui justifie vraiment la précommande. Ceux de Persona 5, en particulier, étaient absolument magnifiques, et il en existait toute une collection. Le thème de Untitled Goose Game, avec l'oie qui vole un objet au hasard à chaque fois que vous montez et descendez le menu XMB, était génial. Il donnait à votre PS4 le sentiment de vous appartenir. Il y a beaucoup moins de possibilités de faire cela avec la PS5.Le mois dernier, Sony a lancé le PlayStation Portal, qui est en gros une manette DualSense greffée à un écran dédié qui peut se connecter à la PS5 pour faire du Remote Play via un bon Wi-Fi. Si vous voyagez beaucoup, c'est peut-être un bon investissement, mais c'est encore un cran en dessous de la PS4 et d'un pauvre petit appareil oublié nommé PS Vita.Dans le passé, pour le même prix que la PlayStation Portal en 2023, vous auriez pu obtenir une véritable console de jeu à part entière, capable non seulement de faire du Remote Play et de lire sa propre bibliothèque de jeux honteusement sous-estimée - dont certains étaient même cross-play avec la PS4, de sorte que vous étiez encore moins dépendant de la console de salon - mais aussi un système qui pouvait fonctionner comme un second écran dans des jeux comme Tearaway, LittleBigPlanet 3. Dead Nation et Wolfenstein : The New Order. La fonctionnalité de second écran de Tearaway, en particulier, a été un élément essentiel de cette expérience, d'autant plus que l'appareil photo de la Vita était de la partie.De plus, la Vita n'était pas dépendante du Wi-Fi si vous aviez le modèle avec la connexion 3G, une idée qui semblait exagérée à l'époque, mais qui serait un ajout absolument génial à un appareil portable de nos jours. La PS5 dispose d'une solution couteuse ou repose juste l'option du jeu à distance. La PS4 disposait d'une véritable merveille technologique.Pour être honnête, Sony est loin d'être le seul responsable si le secteur du cinéma à domicile n'a pas réussi à faire de la télévision en 3D une réalité. Mais c'est la faute de Sony d'avoir donné aux joueurs la solution la plus répandue et de la leur avoir enlevée une génération plus tard.La PS4 peut lire les Blu-ray 3D depuis un correctif apporté au début de l'année 2014. Au départ, cette fonction n'était utile qu'au petit public équipé de téléviseurs 3D. Mais les choses ont changé lorsque Sony a dévoilé le PSVR et, dans un effort vraiment impressionnant, a rendu le casque entièrement capable de traiter les vidéos Blu-ray 3D. Le PSVR était déjà un petit appareil sous-estimé par les cinéphiles, car il affichait les films d'une manière qui permettait aux utilisateurs d'avoir leur propre IMAX.Le fait de pouvoir visionner des films en 3D a changé la donne, et tous les Blu-ray 3D délaissés qui traînaient sur le marché ont soudain retrouvé une seconde jeunesse. Bien que le flot de nouveaux films se soit ralenti, ils sont toujours disponibles, avec par exemple Avatar : La Voie de l'Eau et la récente édition par l'éditeur Arrow du film Hugo Cabret de Martin Scorsese, qui sont sortis avec des disques 3D cette année.Malheureusement, les personnes qui passent à la PS5 perdent le privilège d'en profiter. Malgré la présence d'un matériel beaucoup plus puissant avec le PSVR2, doté d'un écran de bien meilleure résolution, Sony n'a pas encore intégré la fonction Blu-ray 3D à la PS5, ne serait-ce que pour la lecture des films. Ainsi, la collection de Blu-ray 3D de chacun retourne à la poussière. Malheureusement, les films sont loin d'être les seuls à être orphelins du PSVR.Il est tout à fait admis que la VR est un domaine complexe d'un point de vue matériel, il est donc compréhensible que le PSVR 2 rencontre des problèmes pour lire les jeux PSVR d'origine. La plateforme est une refonte complète du matériel d'origine, après tout. Mais c'est quand même un sacré foutage de gueule de voir que la transition vers le magnifique nouveau casque de la PS5 signifie l'abandon de toute la bibliothèque du PSVR original, avec très peu de ces jeux qui reçoivent des mises à jour PS5/PSVR 2 indépendantes.Bien sûr, le casque original est techniquement rétrocompatible avec la PS5, mais il nécessite un adaptateur pour la caméra que vous ne pouvez pas acheter facilement, il n'est pas compatible avec les contrôleurs DualSense de la PS5, et avoir un accès complet à tout le monde merveilleux des jeux VR sur PlayStation implique d'avoir les deux casques à portée de main. Tout cela fait que le casque original paraît bien encombrant en dehors de son emplacement d'origine avec la PS4.La dernière raison, mais certainement pas la moindre dans le cœur de beaucoup, c'est PT. Même en tant que démo tronquée d'un jeu qui n'existera tragiquement jamais, PT est un chef-d'œuvre d'horreur, une chimère que bien des développeurs ont tenté de chasser au cours des sept dernières années. Ceux qui ont la chance d'avoir encore le jeu téléchargé sont désormais les seuls conservateurs de la mémoire de ce jeu en péril. Mettre la main sur la démo tragiquement condamnée de Silent Hills de Hideo Kojima a été assez pénible dans les moments qui ont suivi son licenciement de Konami. Sans même la possibilité de re-télécharger le jeu depuis le PSN après son retrait, conserver une copie viable est devenu un casse-tête permanent.L'une des premières fois que la PS5 nous a brisé le cœur, c'était juste après le lancement de la console, et beaucoup d'entre nous ont découvert que le jeu avait été interdit sur la console. Et il ne s'agit pas d'un problème technique, puisque quelques journalistes ont rapporté que le jeu fonctionnait parfaitement sur les unités de test PS5 jusqu'à ce qu'il soit bloqué le jour du lancement. Si personne ne sait si c'est Sony ou Konami qui en a décidé ainsi, un seul fait est clair et net : si vous avez eu la chance d'avoir une copie de PT sauvegardée sur un disque externe et que vous essayez de le lancer sur la PS5, le seul message que vous obtenez est une simple ligne vous indiquant que le jeu n'est jouable - vous l'avez deviné - que sur la PlayStation 4.Explorez davantage ce sujet avec cet article connexe