Le dernier film de David Fincher, le réalisateur culte de Seven et le scénariste Andrew Kevin Walker de Seven sortent le grand jeu.Synopsis : Après un désastre évité de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même, dans une mission punitive à travers le monde qui n'a soi-disant rien de personnel.C'est tiré d'une BD.Un véritable jeu de massacre, d'un cynisme absolu.Une histoire très simple de vengeance, mais fait avec une superbe exécution.Pas de fioriture, c'est carré, une photographie, une lumière et un montage au top, dès le début du film, tu sens que tu as faire à du haut niveau (le premier plan du "cadre" avec la fenêtre, d'ailleurs le début fait penser à "Fenêtre sur cour", l'action se passe à Paris) et ça ne s’arrête jamais.C'est chapitré, pareil sans essayer de nous embrouiller, nous suivons une histoire qui se déroule chapitre après chapitre jusqu’à son épilogue.Une véritable leçon de cinéma.Une scène de combat entre deux personnages absolument génial, déjà culte pour moi.Le personnage incarné par Michael Fassbender (qui est parfait, par moment le coté mutique m'a fait penser à Bruce Willis) est sombre à souhait, même si David Fincher va essayer de faire en sorte d'avoir de l'empathie pour lui, est-ce qu'il y arrive, là est la question, c'est pourtant quasiment le fond du sujet du film.Si il n'y a pus d'empathie....qu'est-ce qu'il reste ?L'idée aussi que vous pensez que vous serez protégé si vous êtes le donneur d'ordre, vous aurez beau essayer d'avoir des sbires à votre service, vous allez vite comprendre que c'est illusoire, même dans notre société qui fait penser que l'argent amène la sécurité.Une voie off qui vous bouscule par ce qu'elle raconte.J'ai pas vu passer les 2 Heures.Si vous aimez les thriller, vous pourriez adorer.Netflix a produit l'un des meilleurs films sur plateforme streaming (si il sort au cinéma, allez le voir).