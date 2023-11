Nintendo

Pour le 1er semestre (avril à septembre) :Net sales : 796.24 milliard de ¥ (5.30 milliard de $) + 21.2%Operating profit : 279.91 milliard de ¥ (1.86 milliard de $) +27.0%=> Nintendo Switch Online : 38 millions d'abonnés (+6m)Pour le 1er semestre :Ventes Hardware en hausse de +2.4% (+160.000)Ventes Software en hausse de +1.8% (+1.67 millions)Estimation pour l'année fiscale en cours :Hardware : 15m (=)Software : 185m (+5m)+2.93 millions (132.46 millions LTD)dont Q2 : 0.85m Amériques / [0.63m Europe & 0.48m Autres] = 1.11m / 0.98m Japondont LTD : 51.03m Amériques / [34.15m Europe & 15.51m million Autres] = 49.66m / 31.77m Japondont 90.83m base / 21.92m Lite / 19.71m OLED+44.88m Software (1133.23 millions LTD)Ratio : 8.56 (+0.16)- Mario Kart 8 Deluxe : 57,01 millions (+ 1,55 millions)- Animal Crossing : New Horizons : 43,38 millions (+ 590.000)- Super Smash Bros Ultimate : 32,44 millions (+ 670.000)- The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 31,15 millions (+ 500.000)- Super Mario Odyssey : 26,95 millions (+ 510.000)- Pokémon Epée & Bouclier : 26,02 millions (+ 100.000)- Pokémon Ecarlate & Violet : 23,23 millions (+ 570.000)- Super Mario Party : 19,66 millions (+ 270.000)- The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 19,5 millions (+ 990.000)- New Super Mario Bros. U DX : 16,7 millions (+ 530.000)- Super Mario 3D World + Bowser's Fury : 12,58 millions (+ 1,2 million)*- Mario Party Superstars : 11,44 millions (+ 1,27 million)*- Nintendo Switch Sports : 10,77 millions (+ 1,17 million)*- Pikmin 4 : 2,61 millions (nouveau)* sur 6 mois+ extra donnée : Super Mario Bros Wonders 4.3 millions (vendus sell-through)Les differents articles du blog et bannière seront updatés en soirée.