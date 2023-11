Chris Tex, réalisateur, a mis en ligne sur YouTube son fanfilm hommage à Nausicaä, la vallée du vent. Ce projet de seize minutes recréé les premières pages du manga iconique de Hayao Miyazaki et de son film d'animation sorti en 1984. Sous la vidéo, Tex explique ses amis et lui ont travaillé sur ce projet pendant presque sept ans.

Who likes this ?

posted the 11/06/2023 at 09:10 PM by guiguif